29 февраля, 13:28Политика
Прокурор предложил закрыть дело против Додона о незаконном финансировании партии
Фото: телеграм-канал Igor Dodon
Прокурор Виталие Кодрян предложил прекратить расследование по уголовному делу о "незаконном финансировании" оппозиционной партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), по которому обвинения были выдвинуты в отношении экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает во время слушания по делу ТАСС.
"Прокуроры понимают бесперспективность возбужденных против меня уголовных дел и хотят уйти", – заявил в суде обвиняемый.
Сам политик сообщил, что не виновен в предъявленных ему обвинениях. По его словам, за его арестом стоят президент страны Майя Санду и правящая проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную партию.
В мае 2022 года Додона задержали сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме провели обыски. За день до этого прокуратура предъявила политику обвинение по четырем статьям, включая коррупцию и предательство страны.
Причиной для преследования стала опубликованная в Сети за два года до проверки запись, на которой Додон, являясь еще президентом, встречается с представителями Демократической партии и получает от них пакет, вероятно, с деньгами.
Кроме того, прокуратура требовала ограничить круг общения политика. В результате ему запретили общаться с другими людьми, за исключением членов семьи, которые живут с ним, а также его матери.
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