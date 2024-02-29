Прокурор предложил закрыть дело против Додона о незаконном финансировании партии

Фото: телеграм-канал Igor Dodon

Прокурор Виталие Кодрян предложил прекратить расследование по уголовному делу о "незаконном финансировании" оппозиционной партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), по которому обвинения были выдвинуты в отношении экс-президента страны Игоря Додона. Об этом сообщает во время слушания по делу ТАСС.

"Прокуроры понимают бесперспективность возбужденных против меня уголовных дел и хотят уйти", – заявил в суде обвиняемый.

Сам политик сообщил, что не виновен в предъявленных ему обвинениях. По его словам, за его арестом стоят президент страны Майя Санду и правящая проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную партию.

В мае 2022 года Додона задержали сотрудники антикоррупционной прокуратуры. В его доме провели обыски. За день до этого прокуратура предъявила политику обвинение по четырем статьям, включая коррупцию и предательство страны.

Причиной для преследования стала опубликованная в Сети за два года до проверки запись, на которой Додон, являясь еще президентом, встречается с представителями Демократической партии и получает от них пакет, вероятно, с деньгами.

Кроме того, прокуратура требовала ограничить круг общения политика. В результате ему запретили общаться с другими людьми, за исключением членов семьи, которые живут с ним, а также его матери.



Песков прокомментировал арест экс-президента Молдавии Додона