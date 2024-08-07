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Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" на выборы и референдум по интеграции в Европейский союз, рассказал замглавы ЦИК Павел Постика. По его словам, за решение проголосовали семь членов, один оказался против.

"Рассмотрев материалы, представленные заявителями от четырех партий, комиссия констатировала, что они проигнорировали ряд рекомендаций", – цитирует его ТАСС.

Постика уточнил, что нарушения касаются финансирования, названия блока и других аспектов. Однако решение подлежит обжалованию, добавил он.

В апреле Генпрокуратура Молдавии усмотрела признаки госизмены в создании блока "Победа". Главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту после прилета в Кишинев из России. В последний визит она стала участницей съезда молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория".

