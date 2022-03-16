Желание Украины создать ядерное оружие было реальной угрозой – Путин

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Желание Украины создать ядерное оружие было реальной угрозой. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с главами регионов по экономическим вопросам.

По словам президента, наступление украинской стороны на Донбасс и Крым было вопросом времени. При этом России удалось предотвратить эти планы.

Путин подчеркнул, что власти России никогда не допустят, чтобы Украина стала плацдармом для угроз для РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он уточнил, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

