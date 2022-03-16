В Кремле прокомментировали споры российских политиков с Илоном Маском

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В Кремле прокомментировали споры российских политиков с американским миллиардером Илоном Маском в соцсетях.
"Не следим, мы давно Twitter не читаем", – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков РИА Новости.
Ранее Илон Маск в своем Twitter-аккаунте вызвал на поединок Владимира Путина. Миллиардер предложил поставить на кон Украину. Предприниматель на вопрос пользователя ответил, что настроен абсолютно серьезно. При этом Маск подчеркнул, что для него будет честью, если Путин примет вызов.
Позже Маску на его заявление ответил гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, процитировав строки из "Сказки о попе и работнике его Балде" Александра Пушкина.
В свою очередь, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посоветовал Маску не соревноваться с российским лидером, так как у них очень разные весовые категории. Кадыров уточнил, что по этой причине Маску нужно подкачаться, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном".
После данного заявления политика Маск переименовал свой Twitter-аккаунт на Elona Musk, сообщает "Газета.ру".
После смены имени их общение не закончилось. Кадыров подшутил над миллиардером и сообщил, что имя Илона "очень грациозное и утонченное". Также в ходе переписки глава Чечни поблагодарил Маска за то, что он отказался от блокировки российских информационных ресурсов в сети Starlink на территории Украины.
Кроме того, ранее Маск предоставил Украине абонентское оборудование для подключения к спутниковому интернету Starlink. Свое решение он объяснил тем, что является абсолютным сторонником свободы слова.
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