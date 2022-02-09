Компания Илона Маска потеряет почти 40 спутников Starlink из-за магнитной бури

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Почти 40 спутников Starlink компании Илона Маска сойдут или уже сошли с орбиты из-за магнитной бури. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Магнитная буря слабого уровня началась на Земле 3 февраля. Ее спровоцировала длительная вспышка на Солнце средней силы.

В компании рассказали, что магнитные бури нагревают атмосферу, тем самым повышая ее плотность. При этом сопротивление повысилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками.

Команда перевела спутники в безопасный режим, где они летели вперед гранями. Однако обратно в рабочее положение их не удалось вернуть из-за сопротивления атмосферы.

Падение спутников не угрожает другим аппаратам на орбите, так как они полностью сгорят в слоях атмосферы.

Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю жителей Земли ожидают магнитные бури. Отмечается, что магнитосфера будет возбужденной 10, 11, 13 и 14 февраля. Ученые прогнозируют, что все эти бури будут относиться к категории G1 (слабые возмущения).

