Астрономы прогнозируют магнитные бури в ближайшую неделю

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В ближайшую неделю жителей Земли ожидают магнитные бури. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Отмечается, что магнитосфера будет возбужденной 10, 11, 13 и 14 февраля. Ученые прогнозируют, что все эти бури будут относиться к категории G1 (слабые возмущения).

Кроме того, магнитные бури ожидаются 18 и 25 февраля.

Ранее директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, от чего зависит прогноз магнитных бурь. По его словам, прогноз говорит об ожидаемых возмущениях на Земле, а не о конкретных вспышках. Предсказать же именно вспышку заранее невозможно, поскольку на Солнце она фиксируется мгновенно, а буря происходит лишь через несколько дней.