Илон Маск сообщил о давлении инфляции на компании SpaceX и Tesla

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Глава телекоммуникационной компании Starlink Илон Маск заявил, что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются с инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. Об этом он написал в своем Twitter.

К своему сообщению бизнесмен приложил статью газеты Financial Times, в которой говорится о росте цен на товары до самого высокого уровня с 2008 года из-за ситуации на Украине.

Помимо этого, он спросил своих подписчиков о том, что они думают о вероятном уровне инфляции в ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что Маск отказался блокировать материалы российских средств массовой информации в своей сети. Свое решение он объяснил тем, что является абсолютным сторонником свободы слова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.