Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в РФ

В Минпромторге утвердили перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. В нем числятся электроника и бытовая техника, медицинские инструменты, смарт-часы, музыкальные инструменты и игровые приставки.

При этом, по словам главы ведомства Дениса Мантурова, компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из данного списка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.