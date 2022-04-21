Власти Италии ввели новые правила пользования кондиционерами в стране

Из-за отказа от российского газа итальянские власти ввели новые правила пользования кондиционерами. Итальянцам запретили выставлять температуру ниже 25 градусов тепла. Исключение пока сделали только для медицинских учреждений. А всем остальным придется потерпеть до следующего марта.

Тем, кто захочет охладиться, грозят крупные штрафы от 500 до 3 тысяч евро. Ожидается, что за год такие меры позволят сэкономить до четырех миллиардов кубометров газа. Российские поставки покрывали почти половину потребностей Италии.

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