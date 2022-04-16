"Wow эффект": игровые виртуальные вселенные и поп-культура

Игровые виртуальные вселенные обрастают явлениями поп-культуры – группа геймеров занялась воссозданием "Симпсонов" в игре Minecraft.

Сначала был отстроен город, где происходит действие сериала, а сейчас началось обустройство виртуальных интерьеров.

Об этом и других необычных историях из Сети – в программе "Wow эффект".