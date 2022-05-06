Китайские производители компьютеров и смартфонов сокращают поставки в Россию из-за опасения попасть под западные санкции. С таким заявлением выступила американская газета The Wall Street Journal.

По их информации, компании Lenovo и Xiaomi постепенно покидают российский рынок под давлением поставщиков, среди которых есть западные фирмы.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные данные китайских властей, экспорт из Китая в Россию в марте снизился по сравнению с февралем более чем на 40%, а поставки смартфонов упали почти на две трети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.