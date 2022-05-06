ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 7–11 мая

Банк России установил на 7–11 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 67,38 рубля, что на 1 рубль и 14,65 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро регулятор повысил на 1 рубль и 3,01 копейки – до 71,1 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.