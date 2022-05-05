ФАС планирует ввести повышенную плату за электричество для тех, кто потребляет сверх нормы

Федеральная антимонопольная служба задумалась над тарифами на электроэнергию для майнеров. Ведомство планирует ввести повышенную плату для тех, кто потребляет сверх нормы.

Предполагается, что такая мера поможет отсечь рядовых потребителей от тех, кто пытается заработать. ФАС намерена подсчитать, сколько киловатт-часов может максимально потратить житель квартиры или дома.

При расчете порога учтут активное использование плит, кондиционеров, утюгов, телевизоров, чайников и прочей бытовой техники. Все, что выйдет за рамки нормы, придется оплачивать по повышенному тарифу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.