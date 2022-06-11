На Украине ожидается дефицит арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей

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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни по причине потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий. Об этом сообщает РИА Новости.

"По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы", – сказал он.

По его словам, ситуация также усложнилась с черешней, поскольку основные центры ее выращивания расположены в городе Мелитополь в Запорожской области.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины. По его словам, такую позицию Москвы доказывает предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей.

Он напомнил, что указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей подписал Владимир Путин.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ, отметил, что их жители сами определят свое будущее. Он выразил уверенность, что жители республик Донбасса и юга Украины примут самое лучшее для себя решение.

