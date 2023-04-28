В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 мая

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Россияне, отпраздновавшие в апреле 80-летие, с 1 мая станут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Тем гражданам, кому в апреле исполнилось 80 лет, с 1 мая будет повышена пенсия. Фиксированная часть выплаты увеличивается в два раза. До индексации она сегодня составляет 7 567 рублей 33 копейки в месяц. Таким образом, после удвоения пенсионер будет ежемесячно получать в составе пенсии выплату 15 134 рубля 66 копеек. Это существенное повышение.

Индексация связана с тем, что у граждан при достижении 80-летнего возраста, как правило, увеличиваются расходы на покупку лекарств, питание и оплату отдыха. Депутат добавила, что перерасчет пенсии произойдет автоматически. Никаких документов никуда предоставлять не нужно.

"В течение последних лет было много сделано, чтобы упростить для россиян процедуру получения пенсионного обеспечения и в целом социальных гарантий. Большинство услуг переводится в проактивный, беззаявительный режим предоставления. Поэтому всем получателям страховой пенсии по старости, кому исполнилось 80 лет, выплаты повысят без какого-либо обращения в Социальный фонд РФ", – подчеркнула Бессараб.

Кроме того, с мая пенсии повысятся у членов экипажей судов гражданской авиации и работников угольной промышленности, напомнила депутат. Индексация затронет тех, у кого есть требуемый специальный стаж, заключила она.

Ранее россияне рассказали, какой размер пенсии считают достойным. Согласно опросу сервиса SuperJob, речь идет о сумме 47 тысяч рублей. Вместе с тем самые высокие запросы оказались у москвичей. Респонденты из столицы полагают, что достойной можно назвать пенсию в размере 51,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказались жители Петербурга. По их мнению, достойной является пенсия в размере 48,7 тысячи рублей.

