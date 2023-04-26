На рынке вторичного жилья в России уменьшился размер скидок – аналитики

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Продавцы вторичного жилья в России стали реже идти на уступки и снижать цену при оформлении сделки. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Домклик", проанализировав размер скидки в марте 2023 года в 10 регионах, которые лидируют по количеству выданных жилищных кредитов Сбера.

"Растущий спрос на ипотеку в целом и на вторичное жилье в частности привел к изменениям в поведении продавцов. Так, с февраля 2023 года разница между стоимостью квартиры в объявлении и ценой, по которой она реально продается, составляет 1%. В четвертом квартале 2022 года и начале текущего года этот показатель держался на уровне 1,3%", – говорится в исследовании.

Максимальные скидки при продаже квартиры в феврале и марте 2023 года предлагали собственники в Москве и Краснодарском крае: в среднем они снижали цену на 2,1–2,2% от стоимости квартиры в объявлении. В Челябинской (0%), Свердловской (0,1%) и Московской областях (0,5%) продавцы в меньшей степени готовы идти на уступки – скидки составляли 0, 0,1 и 0,5% соответственно.

Инфографика: сервис "Домклик"

Ранее эксперт по недвижимости рассказал, стоит ли покупать квартиру в этом году. До конца года стоимость жилья в России может слегка снизиться, однако вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что ждать с его покупкой не стоит, если речь идет об улучшении жилищных условий, поскольку сейчас благоприятная ситуация именно с точки зрения широты выбора.