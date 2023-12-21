Путин поручил ставить и снимать граждан с воинского учета без личной явки

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять постановку и снятие с воинского учета без личной явки военнообязанного. Об этом говорится на сайте российского президента.

Речь в документе идет о призыве на срочную военную службу, который пройдет с октября по декабрь 2024 года. Также президент РФ поручил использовать в ходе осеннего призыва 2024 года государственную информационную систему (ГИС) "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих постановке, состоящих, а также обязанных состоять на воинском учете", а также реестр повесток.

"Определить заместителя министра обороны Российской Федерации, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы и реестра повесток, а также сформировать подразделение Минобороны России, к функциям которого относятся внедрение и сопровождение развития государственной информационной системы", – подчеркивается на сайте.

Также Путин поручил Минобороны РФ вместе с Минцифры организовать работу по обеспечению направления повесток в электронной форме, предоставлению гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток, актуализации сведений о призывнике без личной явки, а также автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу.

Ответственные за данное поручение должны доложить российскому лидеру о проделанной работе до 15 января 2024 года, а далее – по одному разу в месяц.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у Генерального штаба ВС РФ нет планов на проведение дополнительной мобилизации.

По его словам, Вооруженные силы России обладают всеми необходимыми силами. С начала этого года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, сказал он.

Москвичам рассказали о новом способе мошенничества на фоне осеннего призыва