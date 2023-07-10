Около 85% уехавших IT-специалистов вернулись в РФ

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Порядка 85% IT-специалистов, которые уехали в прошлом году, вернулись в страну. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на главу IT-интегратора AWG Александра Хачияна.

Он заявил, что оценка основывается на данных AWG и компаний-заказчиков. Больше всего специалистов вернулись в феврале – марте, когда прошло полгода с сентября 2022 года.

"Действительно очень большое количество вернулись в Россию и уезжать больше не планируют", – поделился Хачиян.

По его мнению, одна из причин возвращения связана с потерей налогового резидентства, когда НДФЛ с 13–15% возрастал до 30%. Работодатели не собирались компенсировать разницу, что стало сильным мотиватором, заключил бизнесмен.

В июне глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что в России не пришлось создавать и реализовывать программу для возвращения покинувших ее IT-специалистов, поскольку они приезжают обратно самостоятельно. Это видно по показателям рекрутинговых площадок и данным работодателей.

До этого Владимир Путин сказал, что примерно половина россиян, уехавших из страны в последнее время, уже вернулась. При этом он подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что часть россиян живет и работает за пределами страны.