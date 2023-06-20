Шадаев заявил, что IT-специалисты возвращаются в РФ и без специальной программы

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В России не потребовалось создавать и реализовывать программу для возвращения покинувших ее IT-специалистов, поскольку они приезжают обратно самостоятельно. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Хорошая новость – пока мы работали [над программой], они (IT-специалисты. – Прим. ред.) начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра достаточно значимая", – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что тенденцию на возвращение айтишников подтверждают и сами работодатели, а также пообещал в ближайшее время представить данные о количестве вернувшихся в РФ специалистов.

Кроме того, министр затронул вопрос отчислений за использование компаниями иностранного ПО. Он уточнил, что это коснется только нелицензионных программ, то есть выпущенных разработчиками, покинувшими рынок РФ. Ожидается, что нововведение заработает со следующего года.

Ранее, выступая на ПМЭФ, Владимир Путин сообщил, что почти половина россиян, уехавших из страны в последнее время, уже вернулась. При этом он отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы граждане РФ жили и работали за рубежом.

