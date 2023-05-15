Производители техники РФ пожаловались на низкое качество образования специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Профильные ассоциации и Минпромторг РФ просят Минпросвещения РФ увеличить срок подготовки кадров в радиоэлектронной отрасли из-за низкого качества образования сотрудников средних специальностей. Об этом сообщает "Коммерсант".

В письме от главы Минпромторга Василия Шпака указано, что ведомство просит изменить образовательные программы в техникумах и колледжах, где проходят обучение будущие специалисты. Он связывает изменения с дефицитом квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники.

Отмечается, что в прошлом году Минпросвещения сократило срок подготовки студентов-радиомехаников до одного года и 10 месяцев. Изначально они обучались три года и 10 месяцев. Помимо этого, министерство уменьшило часы по прохождению производственной практики.

В ведомстве отметили, что взаимодействие с федеральными учебно-методическими объединениями продолжаются, они решают вопросы по изменению федерального государственного стандарта.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала долгожданным указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования. Она отметила, что многие представители разных сфер сообщали о нехватке компетентных кадров.

12 мая Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России. Документ подразумевает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Также предусматривается обучение по программам аспирантуры.



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