В Совфеде назвали долгожданным указ Путина об изменении системы высшего образования

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Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова назвала указ Владимира Путина о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования "очень долгожданным", передает RT ее слова.

"Очень много, особенно представители бизнеса, реального сектора экономики, особенно технических направлений, говорили о том, как сегодня недостаточен уровень компетенции, подготовки инженерных кадров, технических специальностей, что четыре года бакалавриата явно недостаточно для качественной подготовки специалистов", – указала сенатор.

Как уточнила Гумерова, в указе президента точно определены уровни образования, срок базового высшего образования и перечень университетов, которые будут участвовать в пилотном проекте.

Сенатор также напомнила об озвученной в послании президента Федеральному собранию необходимости создать суверенную систему образования. При этом, по ее словам, важно учесть плюсы и минусы нового подхода, чтобы система слаженно работала во всех российских регионах.

Ранее Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России. Документ подразумевает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Кроме того, предусматривается обучение по программам аспирантуры, которое будет считаться этапом профессионального образования.

Пилотный проект будет запущен в шести высших учебных заведениях России в 2023–2024 учебном году.

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