The Verge: предзаказы на Nintendo Switch 2 стартуют 2 апреля

Фото: nintendo.com

Предзаказы на консоль Nintendo Switch 2 у канадского ретейлера Best Buy стартуют 2 апреля, в тот же день, когда компания Nintendo анонсирует приставку на мероприятии Nintendo Direct. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Verge.

По данным портала, первые партии второго поколения Nintendo поступят в продажу только в июне. При этом производство консоли будет увеличено в связи с большим спросом на нее, рассказал президент компании Сюнтаро Фурукава.

Технические характеристики нового устройства не известны до сих пор. Вероятно, их огласят 2 апреля. По предварительной информации, консоль будет больше своей предшественницы, а контроллеры Joy-Con пользователи смогут крепить по бокам благодаря магнитным держателям. Тем временем размер экрана составит 8,4 дюйма с разрешением 1080p.

Кроме того, по неподтвержденной информации, производительность консоли будет обеспечиваться чипом с графическим процессором Nvidia T239, который поддерживает технологию трассировки лучей. Объем встроенной оперативной памяти составит 12 гигабайтов стандарта LPDDR5X. Производительность консоли в стационарном режиме может достигнуть 3 Тфлопс.

Новая консоль будет совместима с играми для предыдущей модели. В том числе на ней можно будет запустить цифровые и розничные копии.

В релизе Nintendo, который состоялся в январе, можно было увидеть, что при использовании Switch 2 будет доступно подключение к телевизору при использовании док-станции. Консоль также будет работать и отдельно от других устройств.

Между тем Lego Group планирует заняться производством видеоигр. Как рассказал гендиректор компании Нильс Кристиансен, у Lego есть возможность привлечь к своему продукту детей всех возрастов благодаря цифровым и физическим играм.