Видеоигра "Черная книга" получит настольную адаптацию в России

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В России видеоигра "Черная книга" получит настольную адаптацию. Она продолжит сюжет одноименного проекта, сообщает газета "Известия".

В 2021 году "Черная книга" разошлась тиражом более чем 100 тысяч экземпляров за первые недели продаж. В ее адаптации игроков ждут шесть историй, в которых древнее колдовство сочетается с зачатками технического прогресса.

Базовый сюжет в истории предопределен, но игрок может принимать собственные решения, развивать героя и знакомиться с миром игры.

Как отметил нарративный дизайнер "Черной книги" Иван Тузовский, сюжеты связаны с мифологией коми, с российской культурой второй половины XIX века, а также с современной российской культурой.

"Мы не хотели целиком основывать игру только на сюжетах из мифологии коми. Да, действие происходит в Чердынском уезде Пермской губернии, но важно не только где, но и когда происходит действие – а это конец XIX – начало XX века, время очень тревожное, время больших перемен, но главное, время невероятного расцвета российской культуры", – сказал Тузовский.

В октябре 2024 года в России вышла фольклорная видеоигра в славянском сеттинге "Василиса и Баба Яга". Разработкой также занималась отечественная студия. Сюжет игры разворачивается вокруг путешествия Василисы, которую мачеха отправляет к Бабе Яге за огнем. Основой видеоигры послужили неадаптированные варианты сказок и мотивов, содержащие элементы хоррора.