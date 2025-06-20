Россиян предупредили о последствиях покупки подержанных Nintendo Switch 2

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Покупатели могут столкнуться на вторичном рынке с заблокированными приставками Nintendo Switch 2, у которых отсутствует значительная часть функций из-за российской разработки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на 3DNews.

Компания Nintendo ввела в систему устройств строгие меры, направленные на предотвращение нарушений лицензионного соглашения. В частности, это касается попыток запуска пиратских или модифицированных версий игр. Если система обнаруживает подобное вмешательство, она выдает ошибку с кодом 2124-4508 и полностью блокирует доступ к онлайн-сервисам, ограничивая работоспособность консоли.

Поскольку Nintendo считает нарушением условий использования применение неофициальных российских картриджей MIG-Switch, которые могут запускать и легальные, и пиратские копии игр, их пользователи столкнулись с блокировкой устройств. При этом способа разблокировки устройств пока не существует.

Специалисты рекомендовали потенциальным покупателям консолей тщательно проверять приставки. Например, следует убедиться, что Switch 2 может подключиться к серверам Nintendo. Если нет возможности протестировать консоль до покупки, то приобретение может быть рискованным.

Также эксперты предупредили, что при приобретении комплекта Switch 2 с игрой Mario Kart World существует вероятность, что сама игра в комплекте может отсутствовать. Она может быть представлена в виде цифрового кода, который до этого был активирован.

Ранее пользователи жаловались на потерю доступа к иностранным аккаунтам игровых консолей PlayStation. Заблокированными оказались учетные записи, которые регистрировались через перекупщиков для отечественных юзеров в турецком, индийском и украинском регионах с подпиской PS Plus.

Российские игроки не смогут восстановить свои аккаунты. По словам аналитика Эльдара Муртазина, компания Sony имеет право блокировать подобные аккаунты и консоли, поскольку передача учетной записи третьим лицам или покупка не на свое имя является нарушением пользовательского соглашения.