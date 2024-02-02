В Молдавии заявили, что не допустят открытия избирательных участков РФ в Приднестровье

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Власти Молдавии не допустят открытия избирательных участков к президентским выборам РФ на территории Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в интервью Jurnal TV.

По его словам, открытие избирательных участков на территории, которая не контролируется Кишиневом, без согласия Республики Молдовы незаконно и некорректно. Он отметил, что ранее российская сторона открывала участки в Приднестровье, однако это происходило до действующих властей Молдавии.

Гросу подчеркнул, что местное правительство не пропустит в страну организаторов выборов из России. Политик добавил, что власти могут также запретить голосование на территории посольства РФ в Кишиневе.

Ранее член ЦИК Павел Андреев сообщил, что для голосования на выборах президента за пределами территории России организовали 276 избирательных участков в 143 иностранных государствах.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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