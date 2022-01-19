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Звезды отреагировали на видео ЦСКА, где турецкого игрока заманивали "русскими Наташами"

"У нас тут много Наташ": ЦСКА оскорбил россиянок роликом про турецкого футболиста
спорт

Футбольный клуб ЦСКА сопроводил переход в команду турецкого полузащитника Юсуфа Языджи скандальным видеороликом. На видео игрока заманивают в Россию "Наташами". После волны негодования презентация была спешно удалена. Рассказываем, как появление ролика объяснил сам клуб и что о видео писали болельщики.

Фото: instagram.com/pfc_cska

Неудобно получилось

Языджи перешел в ЦСКА 19 января на правах аренды из французского "Лилля". После этого в соцсетях столичной команды появился ролик с презентацией трансфера. На видео аккаунт клуба в Instagram сначала ставит лайки фотографиям турецкого футболиста, после чего начинает с ним переписку на английском языке.

По сценарию первые сообщения с предложением перейти в ЦСКА Языджи игнорирует. Затем клуб, как сказано в видео, делает "ход конем". Аккаунт ЦСКА пишет турецкому полузащитнику: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". После этого игрок моментально отвечает: "Пять минут, уже еду!"

Сразу после публикации презентация вызвала шквал критики. Примерно через 20 минут ролик стал пропадать из официальных аккаунтов ЦСКА, однако за это время он успел распространиться по Сети. Из-за негативной реакции главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева объяснила появление резонансного видео. Она извинилась перед болельщиками, в особенности девушками, а также перед самим Языджи.

Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.
Катерина Кирильчева
главный редактор CSKA TV

Директор ПФК ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов в беседе с "Матч ТВ" назвал случившееся недопустимым. По его словам, виновные уже отстранены от работы.

Фото: AP Photo/Fermin Rodriguez

"Абсолютно идиотская шутка"

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев рассказал Sport24, что организация может рассмотреть ситуацию с роликом московского ЦСКА.

"Если в комитет по этике поступит обращение, мы обязательно рассмотрим этот ролик ЦСКА. Очень некрасиво поступили, на мой взгляд", – подчеркнул Андреев.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе со "Спорт-Экспрессом" назвал презентацию перехода Юсуфа Языджи позором. По его словам, стыдно, что команда, которая представляет Россию на международной арене, публикует такие видео.

Это абсолютно идиотская шутка. Я нахожусь в ужасе, поскольку представители такой уважаемой команды мало того, что идиоты, так еще и женоненавистники вообще и русских женщин в частности ненавидят. Мне стыдно, это позорище.
Дмитрий Губерниев
спортивный комментатор

Юморист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает видео с новичком его любимой команды провалом, сообщает "Газета.ру". По его словам, в клубе кто-то "облажался".

"Так шутить нельзя. "Много Наташ"… это непрофессионально и очень глупо. К сожалению", – поделился эмоциями Грушевский.

Юморист отметил, что понимает шутку, однако она неуместна в контексте перехода Языджи в ЦСКА.

"Он ведь приезжает в Москву не для того, чтобы рассматривать Наташ и других русских девушек… Ну окей, в общем, неудачная шутка. Ничего трагичного. Всем нам свойственно неудачно шутить. Бывает", – резюмировал Грушевский.

Фото: instagram.com/pfc_cska

Подкололи ЦСКА извечные соперники на футбольном поле московский "Спартак". В соцсетях красно-белых появились две фотографии новобранца команды Даниила Хлусевича. На первом снимке игрок в хорошем настроении, на втором – черно-белом – он грустит.

"Обычный хороший день/Наткнулся на твиттер одной московской команды", – написано в официальном аккаунте "Спартака" в Twitter.

Однако депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила "РБК Спорт", что не считает шутку оскорбительной для россиянок и не думает, что на это стоит обижаться.

Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то ее будут так называть.
Светлана Журова
депутат Госдумы, олимпийская чемпионка

"И меня тоже там Наташей называли, ничего страшного", – добавила Журова.

По мнению парламентария, ЦСКА провел удачную презентацию, благодаря которой многие узнают фамилию нового игрока команды. Причем не только болельщики, но и те, кто не интересуется футболом, резюмировала Журова.

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