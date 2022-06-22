Россию признали соблюдающей антидопинговую конвенцию ЮНЕСКО

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Конференция Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте признала, что Россия соблюдает данное соглашение на 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

Заседание сторон конвенции состоялось в индийском Нью-Дели. В мероприятии приняла участие делегация РФ во главе с главой Минспорта РФ Олегом Матыциным, который также был переизбран заместителем председателя президиума конвенции на новый срок.

Представители России впервые вошли в состав всех основных органов конвенции: президиум, комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте, а также группу независимых экспертов.

Ранее сообщалось, что предложение Матыцина об учреждении антидопинговой премии ЮНЕСКО за вклад в развитие чистого спорта было принято участниками заседания президиума 8-й сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в Индии. Отмечается, что первое награждение данной премией пройдет в рамках 9-й сессии конференции в следующем году.