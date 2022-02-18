Сборную Великобритании лишили серебряной медали Олимпиады в Токио в эстафете из-за допинга

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Спортивный арбитражный суд (CAS) лишит сборную Великобритании по легкой атлетике серебряной награды, завоеванной на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что медаль была завоевана в мужской эстафете 4x100 метров. Наличие запрещенных остарина и S-23 обнаружили в пробах 27-летнего спортсмена сборной Чиджинду Уджи.

Тем не менее команда Великобритании сохранила четвертое место в медальном зачете Игр с 22 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми медалями.

Ранее допинговый скандал разразился вокруг сборной ОКР на зимней Олимпиаде в Пекине. В командных соревнованиях россияне показали лучший результат. Несколько дней спустя стало известно, что тест юной фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года показал положительный результат. Об этом сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).

Несмотря на требование международных организаций не допускать Валиеву на лед, спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке выступить в личных соревнованиях. В итоге она заняла четвертое место в одиночном женском катании, допустив ошибки в программе.

