Неизвестные разбили камнями четыре окна поезда на Казанском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестные забросали камнями движущийся пассажирский поезд и разбили четыре окна. Инцидент произошел утром 17 июня в районе станции Игнатьево Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба магистрали.

Пассажиры, поездная и локомотивная бригады не пострадали. О случившемся уже уведомили правоохранительные органы. МЖД окажет необходимую помощь в расследовании происшествия.

Уточняется, что за последнее время было несколько подобных случаев. Например, 15 мая на этом же направлении МЖД из-за брошенных в окна камней пострадал пассажир электрички.

"Напоминаем, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону и влечет за собой административную или уголовную ответственность", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве на крыше электропоезда нашли тело автора телеграм-канала "Подслушано МЦД-4 | Апрелевка – Железнодорожная". Администрация ресурса уточнила, что погибший увлекался зацепингом. Авторы канала выразили соболезнования родным и близким молодого человека.