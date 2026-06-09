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09 июня, 13:16

Происшествия

В Москве на крыше электрички нашли тело автора телеграм-канала "Подслушано МЦД-4"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве на крыше электрички нашли тело автора телеграм-канала "Подслушано МЦД-4 | Апрелевка – Железнодорожная". Соответствующая информация опубликована администрацией ресурса в мессенджере MAX.

"С тяжелым сердцем сообщаем: ушел из жизни создатель нашего канала – Артемий. Он всегда был убежденным противником зацепинга, много говорил об этом, предупреждал других. Тем горше осознавать, что трагедия настигла его самого – Артемий погиб именно так, став зацепером. Эта потеря для нас невосполнима", – говорится в публикации.

Администрация канала выразила соболезнования родным и близким Артемия.

"Канал "Подслушано МЦД-4 | Апрелевка – Железнодорожная" продолжит работу. Это дело Артемия, его наследие, и мы сохраним его", – добавили в сообщении.

В канале объявлен 2-дневный траур. Обычная деятельность временно приостанавливается, публикации будут только экстренные – о сбоях и изменениях в движении поездов.

Ранее пьяный молодой человек проехался на хвостовой части вагона поезда в Московском метрополитене. Ему грозит штраф 20–30 тысяч рублей за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности, а также административный арест на срок до 10 суток.

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