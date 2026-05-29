Вагон пассажирского поезда загорелся в Карелии

Внешнее оборудование вагона поезда из Карелии в Санкт-Петербург загорелось на станции в Петрозаводске. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Инцидент произошел при подаче состава под посадку. Поезд выведен с платформы, возгорание устранено, указали в ОЖД.

Для отправки пассажиров ведется замена состава, задержка отправления составит более двух часов. Произошедшее не повлияло на движение других поездов. Причины ЧП выясняются, добавили в пресс-службе.

Ранее 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка в Пермском крае. При этом один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который ехал по соседнему пути, что привело к сходу этого локомотива. О пострадавших информация не поступала.