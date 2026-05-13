Два локомотива сошли с путей на станции Канск-Енисейский в Красноярском крае

На станции Канск-Енисейский в Красноярском крае два локомотива сошли с путей, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел около 01:00 по местному времени (03:00 по московскому. – Прим. ред.) при выполнении маневровых работ.

"Произошел сход с железнодорожного пути двух локомотивов без опрокидывания. Задержек в движении поездов на станции не последовало", – уточнили в прокуратуре.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Иланская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия для проверки соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее четыре грузовых вагона сошли с рельсов после ЧП у станции Углеуральская в Пермском крае. В результате повреждения получил подвижной состав. О жертвах и пострадавших не сообщалось.