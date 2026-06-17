Авария произошла на химпредприятии под Саратовом, один человек погиб

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Авария с выбросом опасных веществ произошла на химическом предприятии в Саратовской области. В результате ЧП один человек погиб, сообщает "Радио 1".

Инцидент на предприятии, которое принадлежит саратовскому филиалу ООО "Трансаммиак", произошел 16 июня в 14:20. Сотрудники регионального управления МЧС РФ получили сигнал о разгерметизации системы с выходом химически опасных соединений.

Утечку смогли оперативно остановить, за пределы промышленной зоны вредные вещества не распространились. На месте ЧП обнаружили тело одного погибшего, обстоятельства его смерти сейчас выясняют.

Ранее сообщалось, что в Омской области дети отравились из-за утечки природного газа. Случай произошел в городе Тара во время работ по опрессовке газопровода. Несовершеннолетним экстренно оказали необходимую медицинскую помощь.