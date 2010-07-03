В Кремле рассказали о графике Путина на майские праздники

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В Кремле рассказали, что майские праздники для Владимира Путина проходят в рабочем режиме.

"Восьмое мая – рабочий день у президента. Девятое – традиционно у президента день церемониально–рабочий. Запланированы рабочие мероприятия", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в пятницу, 10 мая, президент планирует принять участие в спортивном мероприятии.

С понедельника главу государства ждет "перенасыщенная неделя", которая будет растянута и по географии, и по содержанию, сказал пресс-секретарь.

Ранее Путин рассказал журналистам, что в отдельные дни спит 5,5-6 часов. На этот же вопрос ответил и Дмитрий Песков. "Он же Путин, он не спит, он работает", – отметил представитель Кремля.

