Путин рассказал, что в последние дни спал по шесть часов

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Владимир Путин рассказал, когда успевает спать при насыщенном графике.

"Нормально, высыпаюсь. Засыпал и спал по 5,5-6 часов", – ответил президент на вопрос журналистов, которые поинтересовались его распорядком дня во время командировок на этой неделе, передает РИА Новости.

Ранее на этот же вопрос ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Он же Путин, он не спит, он работает", – с улыбкой ответил Песков.

В течение рабочей недели президент побывал в Санкт-Петербурге, провел в Чите совещание по вопросу ликвидации последствий природных пожаров. Затем отправился во Владивосток, где встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. После этого президент прилетел международную конференцию "Один пояс – один путь" в КНР.