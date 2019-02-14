Путин покажет мастерство дзюдоиста

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Владимир Путин вечером в четверг, 14 февраля, проведет тренировку со сборной по дзюдо. Сейчас президент находится в Сочи.

Путин принимает участие в саммите России, Ирана и Турции, на котором обсуждают ситуацию в Сирии.

"Он хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо, он давно вместе с ними не тренировался. Может быть, будут и детишки из школ дзюдо", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Тренировка пройдет в Южном федеральном центре спортивной подготовки сборных команд "Юг Спорт".

Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет и, несмотря на плотный график, до сих пор продолжает тренироваться. Восточные единоборства, по мнению российского лидера, – это занятие и для ума, и для тела.