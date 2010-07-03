Названа цена экипировки Путина во время отдыха в тайге

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Владимир Путин накануне своего дня рождения провел время в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
Как стало известно ИА "НСН", во время прогулки на президенте была куртка, стоимость которой составляет 7600 рублей.
На главе Минобороны во время прогулки была толстовка за 1890 рублей и брюки за 3290 рублей.
"Военторг" начал продавать "куртки, как у Путина" с апреля этого года. Компания выпустила лимитированную линейку ветровки, в которой президент отдыхал в прошлом году в верховьях Енисея. В августе прошлого года хлопковая, темно-зеленая ветровка вызвала много споров в интернете.
Ранее сообщалось, что в преддверии своего дня рождения Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге. Фотографии и видео отпуска президента опубликовала пресс-служба Кремля. Глава государства и министр обороны прилетели в Туву на вертолете. Затем часть пути они проделали на внедорожнике, за рулем которого был Владимир Путин, а потом отправились гулять пешком.
Президент нашел гриб, у которого на шляпке лежала сосновая шишка. Ее глава государства забрал с собой в качестве сувенира. А Сергея Шойгу заинтересовала брусника: он вырубил топориком ягодный куст из земли, а Владимир Путин посоветовал его посадить на даче в Подмосковье. После президент и министр поднялись на гору, на высоту почти две тысячи метров, чтобы полюбоваться живописными осенними видами. В конце прогулки Путин и Шойгу устроили привал у костра.
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