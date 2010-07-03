В продажу поступила "куртка, как у Путина"

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

В продаже появилась демисезонная ветровка, в точности такая же, какая есть у Владимира Путина. В такой куртке президент России ездил на рыбалку в республику Тыва, сообщает РИА Новости.

"Та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов "Армия России", – сообщили агентству.

Оператором торговой сети выступает АО "Военторг". Куртка представляет собой демисезонную ветровку из плотного материала. Ранее она была своеобразным эксклюзивом президента РФ, однако сейчас ее может купить любой желающий. Ее стоимость 7090 рублей.