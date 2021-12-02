Путин на коне появился в видеоигре Skyrim

Видео: YouTube-канал Mr Khasonov

Владимир Путин появился в игре Skyrim. Соответствующий ролик распространился в Сети.

На видео президент России рыбачит и окунается в ледяную реку. Кроме того, в игре российский лидер ездит верхом на лошади.

Ранее Путина сделали главным героем видеоигры Half-Life 2.

Было показано, как президент РФ ездит на страйдере, ловит рыбу, стреляет из оружия и окунается в проруби.

