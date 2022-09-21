Москвичей предупредили о дожде с грозой до утра 22 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном дожде и грозе, которые сохранятся в городе до утра четверга, 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час 21 сентября с сохранением до 06:00 утра 22 сентября в Москве ожидается сильный дождь, гроза", – говорится в сообщении.

В МЧС призвали водителей в связи с непогодой снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать обгонов, опережений и перестроений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны и осторожны", – отметили в ведомстве.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что в среду, 21 сентября, на погоду в Москве будет оказывать северная периферия циклона, который продвигается с юго-запада, в связи с чем во второй половине дня могут начаться дожди разной интенсивности. Волосюк отметила, что атмосферное давление 21 сентября составит 748 миллиметров ртутного столба.

