В СФ предложили освободить от страховых взносов попавших под мобилизацию ИП

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В Совете Федерации призвали дать россиянам разъяснения относительно освобождения индивидуальных предпринимателей от страховых взносов в случае их мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее обращение направил помощнику президента РФ Максиму Орешкину и вице-премьеру Дмитрию Григоренко глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Парламентарий напомнил, что на сегодняшний день российским законодательством закреплено освобождение ИП от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование во время прохождения такими лицами военной службы по призыву.

"Необходимо дать разъяснения о том, что это положение Налогового кодекса РФ распространяется и на случаи призыва при частичной мобилизации", – подчеркнул Кутепов.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ до 26 сентября подготовит список конкретных специальностей по каждому отраслевому направлению, представителям которых рекомендуется дать отсрочку от частичной мобилизации. На данный момент известно, что на отсрочку имеют право сотрудники IT-компаний, СМИ и операторов связи.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

