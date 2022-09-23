Минцифры подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации

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Минцифры РФ подготовит список конкретных специальностей, представителям которых рекомендуется дать отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября", – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство разрабатывает форму подачи списков сотрудников, которым предоставляется отсрочка. Отмечается, что со следующей недели сделать это можно будет через портал госуслуг.

Ранее в пятницу в Минцифры рассказали, что отсрочку от частичной мобилизации в РФ получат специалисты IT-сферы, СМИ и операторов связи.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

