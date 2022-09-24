Мизулина сообщила о 1,5 млн фейков о мобилизации в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч недостоверных сообщений о референдумах в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях распространено в интернете. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, информационные атаки лишь усиливаются. Основной площадкой для распространения фейков она назвала телеграм-каналы.

Мизулина добавила, что сейчас идет "Telegram-война".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сообщения о планах призвать 1,2 миллиона россиян в рамках частичной мобилизации являются ложью. До этого в СМИ появились сообщения, которые якобы раскрывают неопубликованный седьмой пункт указа Владимира Путина о частичной военной мобилизации. По данным ряда изданий, там сообщалось о возможности призыва в Вооруженные силы РФ до одного миллиона граждан.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

