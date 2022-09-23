Повестки, рассылаемые через Telegram, не имеют юридической силы – МО РФ

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В Минобороны РФ призвали россиян не верить информации о мобилизационных повестках в телеграм-каналах, а также распространяемым в Сети спискам лиц, якобы подлежащих мобилизации. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве отметили, что повестки, направленные с помощью соцсетей или другими подобными способами, не имеют юридической силы. Человеку, проигнорировавшему подобное сообщение, не грозит наказание.

До этого в Сети появились слухи, что повестки могут рассылать через портал госуслуг. В Минцифры эту информацию опровергли, отметив отсутствие необходимой законодательной базы для подобных действий.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

