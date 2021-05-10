Около 600 подарков доставили ветеранам и труженикам тыла волонтеры штаба Евгения Попова

Фото: Анна Железняк

В преддверии празднования Дня Победы волонтерский штаб Попова и автономная некоммерческая организация "Атмосфера" объединили свои усилия для организации праздника и доставки подарков ветеранам. Только в Кунцеве ветераны и труженики тыла получили около 600 продуктовых наборов.

"Мы в огромном неоплатном долгу перед людьми, защитившими нашу страну, – сказал Евгений Попов. – И самое малое, что можем сделать – окружить их вниманием и заботой, помочь в решении каждодневных проблем, подарить радость и хорошее настроение".

Добровольцы штаба развезли подарки ветеранам накануне праздника. Руководитель АНО "Атмосфера" Сергей Мамонов отметил, что совместными силами удалось подарить праздник большому числу людей.

"Мы решили поздравить ветеранов поселка Рублево, а также тех, кого называют "дети войны", жителей старше 75 лет. Сегодня это очень важно – люди, особенно пожилого возраста, соскучились по вниманию и поддержке. Надеюсь, у нас с волонтерским штабом еще будут совместные проекты", – отметил Мамонов.

Ранее в Воронцовском парке Москвы появилась "Стена Победы". На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

