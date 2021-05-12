Евгений Попов: необходим единый госстандарт безопасности для школ

21:31
Фото: Мария Попова
Журналист телеканала "Россия" Евгений Попов заявил, что нужно использовать системный подход для обеспечения безопасности образовательных учреждений, а также ужесточить контроль за оборотом оружия и продажей боеприпасов.
Эти и другие предложения он озвучил, работая на месте трагедии в Казани, где накануне в одной из школ 19-летний молодой человек устроил стрельбу.
По словам Попова, нужно защитить территорию вокруг учебных заведений от проникновения туда посторонних.
"Необходимы системные меры. Например, оставить доступ во внешний периметр исключительно для учеников и учителей по личной карте, аналогом которой могут стать идентификаторы системы "Москвенок". Они считываются только на территории тех школ, где их непосредственно выдали. При этом там нет каких-либо персональных данных", – добавил Попов.
Он также отметил, что гарантировать безопасность людей на территории любых соцобъектов поможет единый и обязательный к исполнению в каждом регионе РФ государственный стандарт безопасности. Журналист уточнил, что в нем должен быть прописан единый список требований, по ним будет производиться отбор работников для постов охраны, оборудование зданий тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.
По словам Попова, одной из наиболее эффективных мер может стать контроль за оборотом оружия, а также анализ правоприменительной практики, который способен выявить недостатки ранее принятого закона. Журналист также предложил исключить частные клиники из списка учреждений, которым дано право выдавать справки с разрешением на владение оружием.
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Погибли 7 детей и 2 учителя.
Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.
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