Евгений Попов: вместе с жителями ускорили процесс переселения в новое комфортное жилье

Фото: Мария Попова

Тележурналисту Евгению Попову вместе с жителями района Филевский парк, которые давно ждут решения квартирного вопроса, удалось ускорить их расселение в новые дома по программе реновации.

"До конца мая первые жители начнут получать смотровые ордера. В ближайшее время выделят часть квартир, остальные предоставят до декабря этого года. Это наша общая победа! На заседании штаба мэра и в правительстве Москвы поддержали наше с вами предложение не дожидаться, когда будут сданы в эксплуатацию все квартиры, а начать заселение прямо сейчас", – написал Попов в своем телеграм-канале.

Журналист поблагодарил жителей Филевского парка, членов инициативной группы за активность и пообещал проследить, чтобы чиновники в полном объеме выполнили все свои обещания. Также он рассказал о проделанной работе. В частности, он инициировал несколько важных совещаний и встреч, в том числе с депутатом Мосгордумы Александром Козловым.

Конфликтная ситуация по поводу расселения ветхих и аварийных домов по улице Новозаводской и Заречной сложилась этой весной. Люди узнали о том, что расселение отложено до второго квартала 2022 года, собрали стихийную встречу и пригласили на нее тележурналиста. Евгений Попов поддержал позицию москвичей и принял активное участие в решении проблемы.

Ранее Евгений Попов обсудил вопрос строительства спортивного комплекса в Филевской пойме, встретившись с инициативной группой местных жителей.

Два года назад в результате пожаров в Филевской пойме были утрачены сразу два спортивных объекта – круглогодичный крытый каток на территории парка "Фили" и физкультурно-оздоровительный комплекс "Голубой Дунай". В настоящее время жители района вынуждены ездить в другие районы для того, чтобы позаниматься спортом, отметил журналист.

