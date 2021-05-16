Евгений Попов: вместе с жителями ускорили процесс переселения в новое комфортное жилье

Фото: Мария Попова
Тележурналисту Евгению Попову вместе с жителями района Филевский парк, которые давно ждут решения квартирного вопроса, удалось ускорить их расселение в новые дома по программе реновации.
"До конца мая первые жители начнут получать смотровые ордера. В ближайшее время выделят часть квартир, остальные предоставят до декабря этого года. Это наша общая победа! На заседании штаба мэра и в правительстве Москвы поддержали наше с вами предложение не дожидаться, когда будут сданы в эксплуатацию все квартиры, а начать заселение прямо сейчас", – написал Попов в своем телеграм-канале.
Журналист поблагодарил жителей Филевского парка, членов инициативной группы за активность и пообещал проследить, чтобы чиновники в полном объеме выполнили все свои обещания. Также он рассказал о проделанной работе. В частности, он инициировал несколько важных совещаний и встреч, в том числе с депутатом Мосгордумы Александром Козловым.
Конфликтная ситуация по поводу расселения ветхих и аварийных домов по улице Новозаводской и Заречной сложилась этой весной. Люди узнали о том, что расселение отложено до второго квартала 2022 года, собрали стихийную встречу и пригласили на нее тележурналиста. Евгений Попов поддержал позицию москвичей и принял активное участие в решении проблемы.
Ранее Евгений Попов обсудил вопрос строительства спортивного комплекса в Филевской пойме, встретившись с инициативной группой местных жителей.
Два года назад в результате пожаров в Филевской пойме были утрачены сразу два спортивных объекта – круглогодичный крытый каток на территории парка "Фили" и физкультурно-оздоровительный комплекс "Голубой Дунай". В настоящее время жители района вынуждены ездить в другие районы для того, чтобы позаниматься спортом, отметил журналист.
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