Спортсмены поддержали инициативу Евгения Попова по защите регбийного стадиона "Фили"

Фото: Екатерина Тихонова
В Москве начался челлендж в защиту регбийного стадиона "Фили", на месте которого планируют построить крытую гандбольную арену. Старт челленджу дал журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов.
К инициативе присоединился председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин, а также игроки клубов "Спартак" и "Сокол".
"Готов всеми возможными способами поддержать защитников исторической спортивной арены", – произнес тележурналист.
Он добавил, что поручил своему волонтерскому штабу сбор подписей под петицией, на основе которой будет подготовлено обращение в органы власти.
Дружинин отметил, что стадион необходимо сберечь, так как это "территория регби".
Обращение игроков "Спартака" и "Сокола" к коллегам вышло достаточно эмоциональным: "Поддерживаем московские "Фили" в их стремлении сохранить свой дом. Не опускайте руки, парни, все получится".
Ранее появилась информация, что на месте стадиона "Фили", где тренируется одноименный регбийный клуб, могут возвести крытую гандбольную арену. За судьбу площадки переживают тысячи спортсменов и болельщиков со всей России.
Евгений Попов уже говорил, что нельзя приносить в жертву исторические места, которые стали символом спортивных побед страны, и призывал всех неравнодушных присоединиться к инициативе сохранить стадион.
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