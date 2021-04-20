Евгений Попов: стадион "Фили" нужно сохранить как территорию регби

Фото: Альфия Гилазова
Стадион "Фили", на месте которого могут построить гандбольную крытую арену, необходимо сохранить как территорию для регби. Такое мнение выразили тележурналист Евгений Попов, спортсмены-регбисты и активисты района "Филевский парк".
"Спортивные объекты нужно адаптировать под современные требования. Но нельзя приносить в жертву исторические места, которые стали символом наших спортивных побед. В Филях тренируется старейший регбийный клуб. Уверен, что местные ребята с удовольствием перенимали бы мастерство и традиции регбийной спортшколы. Надеюсь, можно изыскать возможности решить этот вопрос", – сказал Попов.
Он совместно с местными жителями договорились составить соответствующее обращение в органы власти. Также тележурналист призвал всех неравнодушных присоединиться к инициативе.
Уточняется, что на данном стадионе тренировался регбийный клуб "Фили", который является пятикратным чемпионом СССР, призером и обладателем Кубка СССР. Также в этом месте проходили различные важные соревнования.
"Мы все очень надеемся, что решение, которое позволило бы сохранить регбийный стадион, будет найдено", – признался председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин.
Местные жители поддерживают сохранение стадиона в соцсетях. По их мнению, это место значимо для подростков. Также их беспокоит высотность планируемой крытой арены, которая может повредить соседние дома в случае строительных работ по созданию котлована.
В правительство столицы по данному вопросу обратились уже более 3 тысяч человек.
Ранее Евгений Попов обсудил вопрос строительства спортивного комплекса в Филевской пойме, встретившись с инициативной группой местных жителей.
Два года назад в результате пожаров в Филевской пойме были утрачены сразу два спортивных объекта – круглогодичный крытый каток на территории парка "Фили" и физкультурно-оздоровительный комплекс "Голубой Дунай". В настоящее время жители района вынуждены ездить в другие районы для того, чтобы позаниматься спортом, отметил журналист.
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