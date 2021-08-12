В Москве есть конкретные точки требующие вмешательства экологов – Буцкая

Фото: Ольга Крылова

В Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47, состоялся круглый стол на тему "Экология Москвы".

В нем приняли участие лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, учредитель Экоцентра "Сборка" Михаил Антонов и директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюма, представители столичных экологических ведомств, московских и муниципальных депутатов.

В начале встречи Буцкая отметила, что экология города – одна из точек, где сходятся интересы граждан, общественников и власти. По ее словам, с каждым годом растет уровень экологической сознательности людей и появляются новые эффективные государственные инициативы, призванные сохранить природное богатство.

"Все мы хотим, чтобы наши дети пили чистую воду, дышали воздухом свободным от токсинов и вредных частиц, а из окон своих домов любовались зеленью парков. Мы видим, как Москва превращается в один из самых экологичных городов. В программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" защите природы отводится большое внимание: правительство Москвы работает над тем, чтобы защитить зеленые территории столицы, сократить вредные выбросы в атмосферу, увеличить долю вторичной переработки мусора", – сказал Буцкая.

Она добавила, что на улицах появились электробусы, и запах выхлопов автобусных двигателей уже становится для жителей непривычным. Развивается также самый экологичный транспорт – метро. Появляются новые парки, идет активная расчистка прудов.

Несмотря на это, как отмечает Буцкая, еще есть, над чем работать. Она пояснила, что есть конкретные точки на карте города, где необходимо вмешательство представителей экологической общественности. Многолетние мусорные свалки, давно выработавшие свой ресурс, отравляют атмосферу и делают облик некоторых районов депрессивным.

"Недопустимо, чтобы в наше время жители Москвы страдали от ядовитых испарений или брошенного строительного мусора, а дети росли с угрозой хронических заболеваний. Важно решать эти вопросы, задействуя все ресурсы, в том числе включая их в Народную программу "Единой России", – добавила лидер "Совета матерей".

Буцкая рассказала, что "Совет матерей" активно работает над продвижением инициативы по рекультивации и озеленения ряда мусорных полигонов. Например, в июле Буцкая представила проект трансформации свалки строительных отходов в Некрасовке в современный зеленый парк.

Она рассказала, что эта и другие инициативы – части одного большого проекта по созданию "зеленого пояса" вокруг Москвы. Она привела пример уже принятых зеленых стандартов в строительстве, которые призваны улучшить экологию. Она также привела статистику, по которой за последние годы в городе высажено около восьми миллионов новых деревьев и кустарников.

Буцкая подчеркнула, что это следствие инициативы не только власти и общественников, но и жителей столицы. К примеру, ежегодно проводится акция "Миллион деревьев", стартовавшая в 2013 году. В этом году в рамках акции запланирована высадка более 11,5 тысячи деревьев и порядка 400 тысяч кустарников.

Далее речь коснулась акватории Москвы, которая включает в себя не только реки и каналы, но и многочисленные озера и пруды. В запущенном виде они бывают заброшены и замусорены, но стоит их привести в порядок, как граждане получают современное безопасное место отдыха, гармонично вписывающееся в городскую среду Москвы.

В июле "Совет матерей" инициировал начало очистки Императорского и Графского прудов в Вешняках на востоке Москвы. Татьяна Буцкая озвучила экологическую программу организацию, в которую вошли: повышение уровня ответственности экологически вредных предприятий, использование только экологически чистых технологий для переработки мусора, выведение вредных производств за черту населенных пунктов и многократное увеличение площади "зеленого пояса" Москвы.

Участники дискуссии рассказали о своих инициативах, которые позволят сделать Москву еще более экологически чистым городом. В рамках обсуждения также прозвучал вопрос о запуске станции экомониторинга воздуха в Некрасовке.

Ранее Буцкая рассказала, как получить дополнительные бонусы к президентским выплатам на школьников от российских банков. Она также рассказала об исследовании специалистов ОНФ, согласно которому ряд российских банков предложил клиентам бонусы за перечисление выплат. Таким образом, к 10 тысячам рублей могут добавится от одной до двух тысяч рублей.